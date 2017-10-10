Зауральским газетам рекомендуют сделать упор на интернет-СМИ

В Кургане подвели промежуточные итоги государственной программы «Основные направления информационной политики», которая реализуется в регионе, начиная с 2016 года. О них накануне в ходе заседания правительства области доложил начальник Управления по печати, средствам массовой информации и архивному делу Сергей Мелехов.

Указанная программа, отмечают в пресс-службе кабмина, рассчитана на шесть лет и направлена на обеспечение конституционных прав граждан, проживающих на территории области, на получение информации. Как рассказал Мелехов, в Курганской области информацию жители могут получить через печатные издания, которых в районах 23, а также через городские и областные газеты «Новый мир», «Зауралье», «Замандаш». Кроме того, новости можно узнать в сети Интернет на сайтах информационных агентств и районных газет, на телевидении и радио, специализированные журналы.

Обозначил Сергей Мелехов и давнюю проблему доставки газет, особенно районных, до читателя, снижающиеся тиражи, устаревающее техническое оснащение редакций.

В свою очередь губернатор Курганской области Алексей Кокорин отметил, что молодые люди в большей степени интересуются электронными СМИ, поэтому наряду с печатными СМИ рекомендовано активно развивать и электронные.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 10.10.17

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