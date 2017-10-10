Екатеринбургский инвестор потратил 200 млн рублей на создание Центра диализа в Зауралье / В регионе появляются современные медучреждения

В Кургане в рамках государственно-частного партнерства в этом году открылся Центр амбулаторного диализа, оказывающий специализированную медицинскую помощь больным с почечной недостаточностью. Оценили первые успехи современного медучреждения первый заместитель губернатора Курганской области Виктор Сухнев, заместитель губернатора по социальной политике Александр Карпов и директор Департамента здравоохранения Лариса Кокорина.

Главное – комфорт

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работу центра можно смело назвать примером успешного государственного-частного партнерства. Строительство здания медицинского учреждения, а также его оснащение новейшим отечественным оборудованием стало возможным благодаря реализации соглашения, заключенного между Правительством Курганской области и Некоммерческим партнерством «Уральский фармацевтический кластер». При этом все затраты понес инвестор, а для зауральцев услуги центра бесплатны (оплачиваются из средств Фонда ОМС).

Как рассказал председатель совета директоров холдинга «Юнона» (г. Екатеринбург) Александр Петров, объем инвестиций кампании составил 200 млн рублей. Оборудование и лекарственные препараты, используемые в центре, также разработаны холдингом.

По данным пресс-службы главы региона, медучреждение рассчитано на 29 диализных мест с возможностью расширения до 40 мест. Здесь функционируют два диализных зала и кабинет первичного приема пациентов. Особое внимание уделено созданию комфортных условий для пациентов с ограниченными возможностями здоровья.

Во время экскурсии, которую провели для высокопоставленных гостей, Виктор Сухнев, Александр Карпов и Лариса Кокорина также осмотрели помещения водоподготовки, диализный зал, выставку оборудования и фармпродукции.

В награду – жизни

Как отмечают специалисты, еще несколько лет назад люди, нуждающиеся в услугах Центра, жили около 5 лет. Однако благодаря внедрению современных технологий продолжительность жизни пациентов увеличилась в несколько раз. Лариса Кокорина отметила, что подобное диализное отделение в рамках государственно-частного партнерства создано и в Шадринске.

Вице-губернатор Виктор Сухнев признал: до этого времени настолько современного диализного центра в регионе не было.

«И, наверное, мы бы одни не сумели так быстро этот центр открыть. Тем более, здесь современнейшее оборудование, которое никто, кроме этой компании, в России не производит. Это большой шаг вперед», – отметил Сухнев.

Того же мнения придерживается и замгубернатора по социальной политике Александр Карпов: «Диализный центр очень востребован. У нас около двухсот пациентов, которые сегодня нуждаются в этой медицинской помощи, получении ежемесячного лечения. Этот центр соответствует всем требованиям и параметрам».

Работать для людей

Помимо открытого недавно Центра диализа, в регионе есть еще один яркий пример успешного сотрудничества с негосударственными лечебными учреждениями. Так, на базе больницы ст. Курган ОАО «РЖД» было открыто отделение химиотерапии областного онкодиспансера, которое также посетил Виктор Сухнев. Напомним, Курганская область входит в число трех регионов России, сотрудничающих с Российскими железными дорогами в развитии медицинской помощи в рамках специальных соглашений между правительством области и акционерным обществом.

Еще одна новинка, направленная на комфорт граждан, – проект «Вежливая регистратура», который реализуется в Курганском областном онкологическом диспансере. Для удобства пациентов в поликлинике онкодиспансера провели перепланировку, расширили площади зала ожидания. Функционирует регистратура по типу открытого окна на трех медицинских регистраторов. В зале ожидания работает система электронной очереди, посетители приглашаются при помощи электронного табло и голосового сообщения.

«В рамках совершенствования онкологической помощи населению Курганской области мы открыли в 2017 году лабораторию иммуногистохимического исследования. Ранее это исследование проводилось в Челябинске и Екатеринбурге по направлению. Это была платная процедура. В настоящее время исследование проводится в Кургане бесплатно в рамках программы ОМС, чтобы правильно подобрать химиотерапию. Отмечу, что уже в течение двух лет онкологический диспансер оказывает медицинскую помощь как диспансер третьего уровня – здесь оказывается высокотехнологичная медицинская помощь», – рассказала начальник департамента здравоохранения Лариса Кокорина.

Добавим, что благодаря внедрению современных технологий в онкодиспансере удастся сохранить жизнь и здоровье пациентам при раннем выявлении заболевания. Сейчас здесь применяется низкодозная томография для ранней диагностики рака легких, скрининг желудочно-кишечного тракта хрономотографическим методом, с этого года внедряется жидкостная цитология при анализе на рак шейки матки.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 10.10.17

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