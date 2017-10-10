В Зауралье произошла авария с участием «внезапного» пешехода

Сотрудники зауральской ГИБДД озабочены участившимися авариями, которые происходят в темное время суток из-за недостаточной видимости и невнимательности водителей. Так, накануне в Зауралье произошло сразу два таких ДТП.

Так, в Кургане в 23 часа 50 минут водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта» ехал со стороны Голикова в улице Б. Петрова в крайней правой полосе. В районе дома № 16 улицы Химмашевская он допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода он попросту не увидел, так как тот был одет в темную одежду без светоотражающих элементов. В результате ДТП пешеход в тяжелом состоянии был госпитализирован в городскую больницу №2.

Чуть ранее, около 23 часов 35 минут, на 208 километре автодороги «Иртыш» в Юргамышском районе произошло ДТП с участием двух «легковушек». Водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем Форд-Маверик, не выдержал боковой интервал до движущегося в попутном направлении автомобиля «Вольво» под управлением водителя 1979 года рождения и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель «Вольво» получил телесные повреждения.

Специалисты отмечают, что в темное время суток водители часто замечают пешеходов слишком поздно, «люди из темноты» появляются перед автомобилем внезапно и времени затормозить или избежать наезда, у водителя просто нет. В темноте в свете фар пешеход виден на расстоянии 25-40 метров. При наличии световозвращателей это расстояние увеличивается до 150 метров при ближнем свете фар и до 400 метров – при дальнем. По статистике использование световозвращателей снижает риск наезда на пешехода на 65-80 %.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 10.10.17

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