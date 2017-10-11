В Кургане уничтожат крупную партию спортивных товаров

В Кургане судебные приставы предали на уничтожение крупную партию контрафактной спортивной обуви и одежды, маркированной логотипами известных брендов. Среди товара – спортивные костюмы и кроссовки фирм Nike, Reebok, Lacoste (с приставкой псевдо).

Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по региону, спортивные костюмы, кроссовки и головные уборы указанных марок были изъяты сотрудниками полиции в ходе рейдов в нескольких торговых точках Кургана. Весь товар продавался без соответствующих документов и разрешения правообладателей данной продукции.

В ходе экспертизы было установлено, что изъятые товары произведены контрафактным способом. В отношении владельцев торговых точек были составлены протоколы об административном правонарушении. Суд вынес решение об уничтожении контрафактной продукции.

В настоящее время весь изъятый товар передан сотрудниками УФССП России по Курганской области представителям специализированной организации ООО «Челпи» для последующей утилизации.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 10.10.17

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