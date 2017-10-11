В Зауралье полностью выполнена программа переселения граждан из аварийного жилья

В Курганской области подвели итоги реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы. Соответствующее постановление было утверждено накануне в ходе заседания правительства региона. С докладом о положении дел по указанному вопросу выступил замгубернатора – директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков. По его словам, в настоящее время определен конкретный объем финансовых затрат на реализацию этапов программы, в связи с уточнением объемов расселяемой и предоставляемой площадей.

Он подчеркнул, что все мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда полностью завершены. Так, в рамках заключительного этапа программы было переселено 2199 граждан из 839 аварийных квартир площадью 27 тысяч квадратных метров. Для этих целей было построено 34 тысячи квадратных метров нового жилья.

В пресс-службе главы Зауралья добавляют, что в общей сложности на реализацию программы было направлено более 3,2 млрд рублей, половина которых – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, более 1,1 млрд – областного бюджета, остальные – местных бюджетов.

Напомним, в программу вошли дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. Под снос попадали 352 многоквартирных дома, в которых проживали более 6 тысяч человек. Заключительный этап программы завершился 1 сентября 2017 года. В нем приняли участие города Курган и Шадринск. Было расселено 109 аварийных домов: 71 – в Кургане, 38 – в Шадринске.

Курган, Марианна Шведова

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