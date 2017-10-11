На улицах Кургана установят камеры видеонаблюдения

В Зауралье примут дополнительные меры по профилактики правонарушений. Соответствующие изменения в государственной программе «Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014-2018 годы» утвердили накануне, 10 октября, на заседании правительства региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет об установке на улицах Кургана дополнительных камер. Известно, что на приобретение для областного центра видеокамер внешнего наблюдения, а также их техническое обслуживание, планируется выделить 1,4 млн. рублей из регионального бюджета.

В пресс-службе губернатора Курганской области отмечают, что принятые дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности направлены на предупреждение правонарушений и преступлений, а также профилактику терроризма и экстремизма в регионе.

Курган, Марианна Шведова

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