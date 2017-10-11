С 10 октября в Курганской области отменен особый противопожарный режим, который был введен в регионе с 28 апреля. В течение всего этого периода в Зауралье были установлены дополнительные требования пожарной безопасности.

Как рассказал накануне в ходе заседания правительства региона временно исполняющий обязанности заместителя начальника регионального управления МЧС России Константин Кондратов, в настоящее время на территории Зауралья наблюдется уменьшение общего числа пожаров и последствий от них.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года регистрируется снижение на 12 % случаев техногенных пожаров, на 16% – гибели людей.

В пресс-службе глав региона подчеркивают, что в связи с понижением пожарной опасности сегодня решением областного правительства особый противопожарный режим отменен. Однако контроль за пожароопасной ситуацией в регионе продолжается.

Курган, Марианна Шведова

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