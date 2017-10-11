В Зауралье установили прожиточный минимум для пенсионера на 2018 год

В Курганской области правительство утвердило проект закона о величине прожиточного минимума пенсионера на 2018 год. Решение было принято накануне, 10 октября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в документе говорится, что с 1 января 2018 года прожиточный минимум пенсионеров должен быть равен 8630 рублям. Вступит в силу проект закона после утверждения на заседании Курганской областной Думы.

Напомним, что прожиточный минимум для пенсионера рассчитывается один раз в год и определяется с целью установления социальной доплаты к пенсии. Если у человека общая сумма материального обеспечения ниже установленного прожиточного минимума пенсионера, то он получает доплату до его утвержденного размера (до 8630 рублей).

Курган, Марианна Шведова

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