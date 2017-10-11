Зауральские сельсоветы оптимизируют. Слияние началось

В Курганской области начался процесс установления границ ряда сельских советов в Кетовском, Куртамышском и Альменевском районах. Такое решение было принято на заседании правительства области 10 октября.

По информации, озвученной директором департамента имущественных и земельных отношений Михаилом Герштанским, это связано с принятием Курганской областной Думой в первом чтении проектов законов о преобразовании муниципальных образований путем их объединения.

В частности, в Кетовском районе планируется преобразование Барабинского и Темляковского сельских советов в единый Барабинский сельсовет. Иковский и Чашинский станут Иковским сельсоветом, Митинский и Ровненский – Митинским. В Куртамышском районе планируется объединение Советского и Угловского сельских советов – в Советский, Пепелинского и Масловского – в Пепелинский. В Альменевском районе Ягоднинский, Чистовский и Рыбновский сельсоветы планируются к преобразованию в единый Ягоднинский сельский совет.

Проект закона направлен для дальнейшего рассмотрения в Курганскую областную Думу, отмечают в пресс-службе регионального кабмина.

Курган, Марианна Шведова

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