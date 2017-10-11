Два района Зауралья получат 600 тысяч рублей на ремонт спортобъектов

Шумихинский и Шадринский районы получат 600 тысяч рублей в качестве субсидий из областного бюджета на капитальный ремонт спортивных сооружений. Такое постановление было утверждено накануне на заседания правительства региона.

Согласно принятому решению, 400 тысяч рублей направят на реконструкцию первой очереди стадиона в селе Красномыльское Шадринского района, 200 тысяч рублей – на ремонт Шумихинской спортшколы.

Как рассказала заместитель начальника регионального Управления по физической культуре, спорту и туризму Наталья Панасенко, в общей сложности в соответствии с региональным законом «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 32 миллиона рублей на развитие спорта в регионе.

В пресс-службе главы региона добавляют, что в этом году субсидия распределена еще между шестью муниципалитетами. Так, спортивные школы и спорткомплекс отремонтируют в Альменевском, Мокроусовском, Щучанском, Притобольном, Юргамышском и Шатровском районах.

Курган, Марианна Шведова

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