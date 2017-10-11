В Зауралье будут судить «ленивого» ветеринара

В Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего ветеринара, обвиняемого в совершении преступлений по статьям «получение должностным лицом лично взятки в виде денег, за незаконные действия, в крупном размере» и «служебный подлог».

Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по региону, по версии следствия, с сентября 2015 года по май 2017 года ветеринарный фельдшер ГБУ «Лебяжьевская районная станция по борьбе с болезнями животных» не проводил ни предубойный осмотр скота и предварительный осмотр мяса, ни ветеринарно-санитарные экспертизы туш животных. Вместо этого он за обещанное денежное вознаграждение выдавал ветеринарные свидетельства о якобы проведенных исследованиях.

По данным следователей, за внесение в официальные документы заведомо ложных сведений о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы сельскохозяйственных животных, он получил взятку в размере более 312 тысяч рублей. Деньги он потратил по своему усмотрению.

В настоящее время следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 11.10.17

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