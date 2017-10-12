Зауральские родители получили более 860 млн рублей

В 2017 году молодым родителям Курганской области выплачено пособий на сумму более чем 860 млн рублей. Об этом сообщают в региональном отделении Фонда социального страхования.

Как отмечает источник, выплата пособий по материнству и детству, гарантированных государством, – одно из основных направлений деятельности Курганского регионального отделения Фонда социального страхования.

В общей сложности выплаты при рождении ребенка в 2017 году получили 4 234 семьи. При этом количество выплат по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 16,7%.

Между тем, среднедневной размер пособия по беременности и родам, которое получают молодые мамы в течение 70 дней до родов и 70 дней после (при осложненных родах в общем 156 дней), вырос на 8% и составил 550 рублей в день. Растёт и средний размер пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. На сегодняшний день сумма такого пособия в месяц в среднем составляет 7 526 рублей.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 11.10.17

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