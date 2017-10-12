Два микрорайона Кургана и часть Рябково останутся без воды

Согласно Постановлению администрации Кургана, с 00-00 часов 13 октября до 22-00 часов 14 октября в поселках Заозерный, Откормочный и левой стороне Рябково пройдет отключение холодного водоснабжения.

Как сообщают в пресс-службе АО «Водный союз», в это время специалисты предприятия произведут работы по замене запорной арматуры на водонасосной станции в 11 микрорайоне Кургана.

После окончания ремонтных работ лаборатория «Водного союза» проведет обязательный отбор проб питьевой воды на контрольных точках и проверит её на соответствие нормам и требованиям СанПиН. До получения результатов анализов рекомендуется использовать воду только для технических нужд.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 12.10.17

Зауральские родители получили более 860 млн рублей. / В Зауралье будут судить «ленивого» ветеринара. / Два района Зауралья получат 600 тысяч рублей на ремонт спортобъектов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»