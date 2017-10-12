В Зауралье окажут финансовую помощь соотечественникам, переехавшим из-за рубежа

Курганская область получит субсидию на оказание помощи соотечественникам, прибывающим из-за рубежа. По данным регионального кабмина, Зауралью выделено более 590 тысяч рублей из федерального бюджета на эти цели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с уточнением финансовой помощи на очередном заседании правительства региона были внесены изменения в соответствующую программу.

В итоге с учетом выделенной субсидии перераспределение средств внутри программы позволит оказать финансовую помощь 45 ее участникам.

Добавим, что всего, по словам начальника Главного управления по труду и занятости населения Игоря Ксенофонтова, в текущем году на эти цели будет направлено 1,29 млн. рублей.

Курган, Марианна Шведова

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