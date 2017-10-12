50 молодых зауральцев отправились на всемирный фестиваль в Сочи

50 жителей Курганской области накануне, 11 октября, отправились на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. В официальную делегацию региона вошли молодые лидеры из разных сфер. Участие официальной делегации Курганской области в мероприятии пройдет при поддержке правительства региона.

Как сообщают в пресс-службе регионального кабмина, в рамках фестиваля запланированы насыщенные дискуссионная, культурная, спортивная, научно-образовательная программы. Впервые в истории фестивального движения в грандиозном молодёжном празднике будет задействована вся страна, в том числе и зауральские молодые люди.

Кроме того, одним из значимых событий фестиваля станут выставки YOUTH EXPO. На них зауральские делегаты представят экспозицию Курганской области, которая расскажет о достижениях и брендах региона, а также лучших молодежных проектах.

Команда зауральцев едет с собственным гимном, автором которого стал житель региона Андрей Крапунин написал гимн команды.

Добавим, что завершится фестиваль 21 октября церемонией закрытия в Ледовом дворце «Большой» в Сочи. Одним из ключевых элементов программы станет послание «Давайте изменим мир», которое составят участники.

Напомним, на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов-2017 должны съехаться более 20000 молодых людей из 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет. Мероприятие проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 12.10.17

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