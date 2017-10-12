В Курганской области пройдет большой этнографический диктант

Курганская область присоединится к всероссийской акции «Большой этнографический диктант», которая пройдет накануне Дня народного единства, 3 ноября, по всей стране. Написать его сможет любой желающий старше 15 лет, владеющий русским языком.

Как сообщают в пресс-службе главы Зауралья, в диктант войдут 30 вопросов по истории, обычаям, традициям и культуре различных народов, проживающих на территории нашей страны. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания. Выполнить их нужно будет за определенное время. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий, – 100.

В Зауралье мероприятие пройдет на четырех площадках: в Кургане, Шадринске и селе Кетово. В областном центре написать диктант можно будет в Курганском государственном университете (Пушкина, 137, ауд. 21) и в Курганской областной универсальной научной библиотеке имени А.К. Югова. Шадринский государственный педагогический университет также готов принять желающих выполнить тестовые задания. В Кетово местом проведения мероприятия станет Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева.

Добавим, что на сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование. Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на этом же портале 12 декабря 2017 года.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей, Министерство национальной политики Удмуртской Республики, а в Зауралье – правительство Курганской области.

Курган, Марианна Шведова

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