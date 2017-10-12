Сотрудники екатеринбургского цирка учили зауральских водителей пользоваться автокреслом

В городе Куртамыш Курганской области сотрудники Госавтоинспекции совместно с работниками Екатеринбургского цирка, приехавшего в город на гастроли, провели акцию «С автокреслом ты води». Она прошла рядом с одним из детских садов города.
Как отмечают в УМВД России по Курганской области, циркачи поддержали сотрудников полиции и вышли в рейд для проверки соблюдения водителями правил перевозки юных участников движения.
В ходе акции сотрудники ГИБДД вручали листовки родителям с напоминанием о необходимости соблюдения скоростного режима и правил перевозки детей-пассажиров, рассказывали водителям о неутешительной статистике дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров в Зауралье. Так, согласно анализу, основной причиной травм маленьких пассажиров в дорожных авариях является отсутствие детского автокресела.
Малышам в автокреслах представители цирка вручали билеты на представление и благодарили родителей за ответственное отношение к перевозке детей.
Курган, Марианна Шведова
Курган. Другие новости 12.10.17
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