Сотрудники екатеринбургского цирка учили зауральских водителей пользоваться автокреслом

В городе Куртамыш Курганской области сотрудники Госавтоинспекции совместно с работниками Екатеринбургского цирка, приехавшего в город на гастроли, провели акцию «С автокреслом ты води». Она прошла рядом с одним из детских садов города.

Как отмечают в УМВД России по Курганской области, циркачи поддержали сотрудников полиции и вышли в рейд для проверки соблюдения водителями правил перевозки юных участников движения.

В ходе акции сотрудники ГИБДД вручали листовки родителям с напоминанием о необходимости соблюдения скоростного режима и правил перевозки детей-пассажиров, рассказывали водителям о неутешительной статистике дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров в Зауралье. Так, согласно анализу, основной причиной травм маленьких пассажиров в дорожных авариях является отсутствие детского автокресела.

Малышам в автокреслах представители цирка вручали билеты на представление и благодарили родителей за ответственное отношение к перевозке детей.

Курган, Марианна Шведова

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