Пенсионерка из Зауралья лишилась полумиллиона рублей, вернувшись из больницы

В полдень девятого октября в дежурную часть полиции обратилась 76-летняя жительница города Куртамыш. Пенсионерка рассказала, что вернувшись домой после прохождения стационарного лечения в центральной районной больнице, она обнаружила входную дверь открытой, а из дома пропали деньги и ювелирные украшения.

Прибыв на место, полицейские установили, что, воспользовавшись отсутствием хозяйки, злоумышленник выломал пробой на входной двери, проник в дом и совершил кражу денег и двух золотых колец на общую сумму около четырёхсот тысяч рублей.

К счастью, благодаря грамотным действиям полицейских вскоре был задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 39-летний местный житель.

По данному факту следователем МО МВД России «Куртамышский» возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Часть похищенного изъята при обыске места жительства подозреваемого и возвращена пенсионерке.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 12.10.17

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