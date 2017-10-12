В Кургане выбирают ученика года

В Кургане стартовал одиннадцатый по счету городской конкурс «Ученик года». За победу борются лидеры учебных заведений – волонтеры, победители олимпиад и научно-практических конференций, лауреаты городских, региональных и международных конкурсов, призёры спортивных соревнований.

Всего на звание ученика года претендуют 26 ребят, среди которых 14 учеников выпускных классов и 12 десятиклассников.

С 11 октября для них начались непростые, но интересные и полные эмоций дни. Это интеллектуальный марафон, тестирование, квест-игра и конкурс «Визитная карточка», по результатам которых будут определены финалисты «Ученика года». Все испытания по традиции пройдут в школе № 50. Итоги будут подведены 19 октября во Дворце детского (юношеского) творчества.

Как отмечают в пресс-службе муниципалитета, все конкурсанты – активные молодые люди. Организаторы добавляют, что в этом году среди них, как никогда, много волонтеров, общественников, спортсменов.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 12.10.17

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