В семи районах Зауралья завершилась программа по благоустройству

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Курганской области завершены работы по благоустройству 42 дворовых и 16 общественных территорий. Об этом было сказано в ходе пресс-тура для журналистов, организованного департаментом строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.

Как было отмечено, полностью выполнили программу этого года в семи муниципальных образованиях: Макушинском, Белозерском, Кетовском, Юргамышском, Варгашинском, Лебяжьевском и Шадринском районах.

Проект реализуется в 26 муниципальных образованиях. Всего, по словам директора департамента Романа Ванюкова, будут благоустроены 134 дворовые и 41 общественная территория. Прием благоустроенных дворов ведется каждый день.

В ходе пресс-тура журналистам показали объекты, которые попали в программу этого года в Кургане и его окрестностях. Первым стал только что отремонтированный и благоустроенный двор нескольких многоквартирных домов в селе Новая Сидоровка Кетовского района. Здесь заасфальтированы дорога и тротуары, в центре обустроена детская площадка, включающая красивый яркий городок, карусели, песочница и современный спортивный комплекс. Рядом установлена спортивная площадка для игры в футбол и волейбол. Территория корта огорожена, покрытие прорезиненное, что делает любые спортивные игры максимально безопасными. Всего на благоустройство двора из бюджетов разных уровней было направлено около 3 млн рублей.

Также участники пресс-тура оценили, как отремонтировали двор на ул. Глинки, 24 и

общий двор между домами 62а и 64а по проспекту Конституции.

В пресс-службе главы Зауралья отмечают, что всего в 2017 году в регион на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» поступило более 173 млн рублей из федерального бюджета. Правительством Курганской области принята пятилетняя программа «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 г. Благоустройство будет проведено во всех районах Курганской области. До конца этого года будут утверждены соответствующие муниципальные программы.

Курган, Марианна Шведова

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