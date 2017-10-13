Зауральские следователи ищут свидетелей преступлений, совершенных сотрудниками госпредприятия

В Курганской области Кетовским межрайонным следственным отделом СУ СКР по региону расследуется уголовное дело по фактам хищений денежных средств должностными лицами ОГУП «Курорты Зауралья».

Как сообщают в пресс-службе Следственного управления, кроме того, факты хищений, возможно, произошли и в подведомственных лечебных заведениях («Озеро Медвежье», «Сосновая роща», «Лесники»). Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Следователи просят жителей помочь. Лиц, обладающих информацией о злоупотреблениях полномочиями должностными лицами указанных организаций, хищениях, коррупционных связях просят сообщить в Кетовский межрайонный следственный отдел следователю Смелышеву Никите Дмитриевичу по телефону: 8 (35231) 2-18-70, 2-30-46.

Курган, Марианна Шведова

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