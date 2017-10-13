В Кургане будут судить таксиста, пытавшего изнасиловать пассажирку

В Кургане возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего таксиста-любителя, который пытался изнасиловать пассажирку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП случилось утром 17 сентября. Мужчина, промышлявший частным извозом, ехал по улицам Кургана, когда заметил молодую девушку, пытавшуюся поймать такси.

Пообещав довезти пассажирку по указанному адресу, мужчина увез 20-летнюю девушку в безлюдное место, где, заблокировав замки дверей автомобиля, попытался ее изнасиловать. К счастью, мимо проезжал наряд полиции, который заметил подозрительное авто.

По информации СУ СКР по региону, в ходе предварительного следствия установлено, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение изнасилований, и был приговорен к 9 годам тюрьмы. В 2016 году он был освобожден, но должных выводов для себя не сделал.

На период следствия судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Курган, Марианна Шведова

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