В Зауралье «активничают» риновирусы

На прошедшей неделе в Курганской области зарегистрировано снижение случаев заболевания ОРВИ (всего зарегистрировано 4323 случая против 4814, которые были неделей ранее). Темп снижения по сравнению с предыдущей неделей составил 10,2%.

Как отмечают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону, больше всего заболевших среди детей дошкольного возраста. Доля учащихся среди обратившихся за медицинской помощью составляет 29,8%.

В Кургане зарегистрировано 2025 случаев ОРВИ, заболеваемость на 44,5% ниже эпидемического порога, темп снижения составил 12%. В областном центре наибольшее количество заболевших – это дети в возрасте до 2 лет. Доля школьников среди заболевших – 21,1%.

Как показывает лабораторный мониторинг, в основном в регионе циркулируют риновирусы.

Добавим, что в настоящее время в Зауралье идет прививочная кампания против гриппа. Вопросы можно задать по телефону: 8-800-100-45-04 с 10:00 до 17:00 часов. Звонок для жителей области бесплатный.

Курган, Марианна Шведова

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