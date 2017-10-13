В Зауралье увековечили память о первом санитарном враче России

В Шадринском государственном педагогическом университете состоялась областная научно-практическая конференция врачей эпидемиологов, посвященная двум памятным датам: 95-летию Санитарно-эпидемиологической службы РФ и 175-летию со дня рождения первого санитарного врача России Ивана Моллесона.

Завершилась встреча эпидемиологов торжественно в селе Ольховка Шадринского района, где открылась мемориальная доска имени И.И. Моллесона. Она установлена на здании Ольховской амбулатории.

Как отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области, событие это поистине уникальное, так как для зауральской земли имя Ивана Ивановича Моллесона имеет немалое значение.

В 1873 году Моллесон был приглашен на должность санитарного врача Шадринского уездного земства, где он сразу же приступил к выяснению санитарного состояния территории.

Шадринск времен Моллесона, по его словам «утопал в грязи, центр города был заполнен лужами зеленого цвета, а сам город окружен кучами навоза». В уезде часто вспыхивали эпидемии, с которыми боролся Моллесон.

Новаторскими были и его общественные инициативы, реализованные в Ольховке. Благодаря нему здесь начало действовать первое в Шадринском уезде ссудо-сберегательное товарищество. В 1881 году Моллесон организовал первые в стране детские сезонные ясли на период массовых сельскохозяйственных работ.

По сей день в Ольховке действует амбулатория, строительством которой занимался Иван Моллесон, тратя на это и свои личные средства.

Открывали памятную доску заместитель Главы Шадринского района по социальной политике Вера Собакина, главный врач ГБУ «Шадринская ЦРБ» Павел Власов, глава Ольховского сельсовета Григорий Сицько. Участниками торжественного события стали и специалисты Управления Роспотребнадзора по Курганской области, ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Курганской области», Департамента здравоохранения Курганской области.

Курган, Марианна Шведова

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