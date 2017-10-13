В Кургане работодателей выплачивал себе премии, «забыв» о зарплатах рабочим

40-летний директор ООО «МАКСИТЕКС ЛЕС» обвиняется в невыплате заработной платы сотрудникам возглавляемого предприятия. Следствие установило, что деньги на эти цели у него имелись, но руководитель решил потратить их на другие цели.

Как сообщают в СУ СКР по региону, по версии следствия, в период с ноября 2015 по сентябрь 2016 директор ООО «МАКСИТЕКС ЛЕС» умышленно не выплачивал заработную плату четверым работникам. Общая сумма задолженности перед ними составила более 90 тысяч рублей. Несмотря на это, мужчина незаконно направлял денежные средства, предназначенные для выплаты заработной платы, на финансирование текущих затрат Общества и излишне выплачи­вал себе заработную плату.

Вина обвиняемого подтверждается собранными в ходе предварительного следствия доказательствами: исследована изъятая документация организации, проведены бухгалтерские экспертизы, допросы потерпевших и свидетелей. Задолженность по заработной плате перед потерпевшими погашена в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 13.10.17

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