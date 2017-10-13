Курганец, укравший телефон «в интересах следствия», отправился в колонию

В Кургане осужден мошенник, который, представившись сотрудником полиции, похитил сотовый телефон. 38-летний Олег Земляных признан виновным в мошенничестве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в суде было доказано. Что в январе текущего года Земляных, будучи в состоянии алкогольного опьянения, у дома № 50 по улице К. Мяготина подошел к ранее незнакомому мужчине. Представившись сотрудником полиции, он под предлогом звонка для проверки гражданина по ориентировке взял у потерпевшего сотовый телефон и скрылся, причинив пострадавшему материальный ущерб на сумму около 5 тысяч рублей.

Решением суда осужденному окончательно по совокупности приговоров назначено 2,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 13.10.17

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