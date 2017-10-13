Эпатажный певец Шура проходит обследование в курганской клинике

Российский певец Шура (Александр Медведев) прибыл в Курган, чтобы посетить всемирно известную клинику имени Г.А. Илизарова. Об этом корреспонденту РИА «Новый День» рассказали в пресс-службе Центра.

Известно, что в консультативно-диагностическом отделении РНЦ «ВТО» исполнителя проконсультировал доктор медицинских наук, заведующий ТОО №16 Олег Чегуров.

В своем «Инстаграме» Шура опубликовал фото в окружении сотрудников клиники. Сам Шура подписал кадр: «Вот она моя семья на январь и февраль месяц, буду как новенький!!»

Со слов Шуры, о Центре Илизарова он узнал от своих родственников и друзей, плюс ко всему в интернете нашел много положительных отзывов.

Добавим, что Шура – не первая российская знаменитость, доверившаяся курганским врачам. В августе этого года Валерий Кипелов, экс-солист группы «Ария», на пресс-конференции курганским СМИ признался, что, скорее всего, выберет Центр Илизарова, чтобы полечить свои больные суставы.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 13.10.17

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