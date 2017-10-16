Сотрудник администрации Кургана «сливал» личные данные о жителях на сторону

40-летний сотрудник администрации Кургана, имя которого пока следствием не разглашается, признан виновным в краже охраняемой законом информации. Приговором суда экс-чиновнику назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по региону, в суде было доказано следующее.

Мужчина, в силу занимаемой должности, имел доступ к компьютерным базам данных администрации Кургана. Разумеется, разрешен доступ был исключительно для выполнения возложенных на него профессиональных обязанностей. Однако, на протяжении длительного периода времени (с 2008 года по 2016 год), обвиняемый не реже 1 раза в месяц скачивал базу данных с учетом обновлений. В ходе личных встреч с одним из заинтересованных лиц, обвиняемый передавал ему твердотельный накопитель с охраняемой законом компьютерной информацией, получая денежное вознаграждение. Покупатель же использовал полученную информацию для как для разработки собственных баз данных, так и для ее дальнейшей продажи представителям различных кредитно-финансовых, банковских и иных организаций.

Одновременно в период с января 2007 года по март 2016 года, находясь в Кургане, обвиняемый, действуя из корыстной заинтересованности, использовал копируемую им информацию для интегрирования в созданную им программно-информационную систему «Мета», с помощью которой продавал добытую им в результате совершения преступления информацию треть¬им лицам.

В следственном управлении отмечают, что это не первое преступление, касающееся разглашения личных данных граждан. Так, 29 мая текущего года за совершение аналогичного преступления к наказанию в виде ограничения свободы были осуждены трое бывших сотрудников Информационного центра УМВД России по Курганской области, осуществлявших свою преступную деятельность в 2014-2016 годах.

Курган, Марианна Шведова

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