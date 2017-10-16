Максим Фадеев снимет новый клип в Кургане

В конце октября в Кургане пройдут съемки нового клипа продюсера Максима Фадеева. Видеоряд будет подобран к песне «Орлы и вороны», которая записана Фадеевым в дуэте с Григорием Лепсом.

На своей странице в соцсети Фадеев опубликовал призыв к жителям города: «Курганцы! У меня есть для вас новость. Клип на песню «Орлы и Вороны» будет сниматься в моем родном городе. Стартуем после 23 октября».

На кастинг приглашаются подростки 8-10 лет разной комплекции, юноши и девушки 20-25 лет, мужчины и женщины 40-45 лет (все – разной комплекции). Театральный опыт желателен.

«Все желающие принять участие в съемке присылайте свои фото (в полный рост и крупно лицо), видео-визитку (имя, возраст, чем занимаетесь, увлечения), параметры (рост, вес, размер одежды и размер обуви) и контактный номер телефона на почту casting-fadeev@yandex.ru», – говорится в сообщении.

По информации портала Область45, съемки продлятся один день.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 16.10.17

Сотрудник администрации Кургана «сливал» личные данные о жителях на сторону. / Курганец, укравший телефон «в интересах следствия», отправился в колонию. / В Кургане работодателей выплачивал себе премии, «забыв» о зарплатах рабочим. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»