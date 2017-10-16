В Зауралье выбрали лучший кадетский класс

В Курганской области подвели итоги смотра-конкурса на звание «Лучший кадетский класс (группа)». В смотре-конкурсе приняли участие кадетские классы (9-11 классы) из 10 школ региона, а также кадетские группы 1 и 2 курсов техникумов и колледжей области. Состязания прошли на лыжной базе «Динамо» в форме военно-спортивного многоборья.

Как сообщают в пресс-службе регионального кабмина, среди профессиональных образовательных организаций первую ступень пьедестала занял Шумихинский аграрно-строительный колледж, второе – Березовский агропромышленный техникум, третье – Курганский промышленный техникум. Среди общеобразовательных учреждений лидером названа Половинская средняя школа, «серебро» получила Косолаповская средняя школа, «бронзу» – средняя школа № 23 г. Кургана.

В ходе конкурса ребята показали свои мастерство и скорость в преодолении двухкилометровой полосы препятствий, осилили все физические упражнения, продемонстрировали меткость в стрельбе из пневматической винтовки из положения стоя.

Победителей наградили кубками, медалями, призами и грамотами учредителя смотра-конкурса.

Добавим, что организаторами смотра-конкурса выступили Центр патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодежи Курганской области «Патриот Зауралья» при поддержке Департамента образования и науки региона.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 16.10.17

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