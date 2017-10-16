В Зауралье прошел форум для приемных родителей

В Курганской области впервые состоялся форум «Приемная семья – теплый дом». В нем приняли участие представители Ассоциации приемных родителей из всех муниципальных образований области, органов опеки и попечительства, учреждений социального обслуживания и других ведомств, осуществляющих поддержку замещающих семей, а также сами приемные родители.

Как рассказала начальник Главного управления социальной защиты населения Вера Демина, главная задача – обеспечить семейное устройство детей, чтобы они имели любящих родителей, еще раз показать приемным семьям, что они не одиноки, могут рассчитывать на полную поддержку органов власти, общественных организаций. «Также мы должны выработать совместные направления работы, чтобы эффективность замещающих семей у нас повысилась», – добавила она.

Как отметила Вера Демина, в Курганской области наблюдается снижение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сегодня их чуть более 5 тысяч. За девять месяцев этого года выявлено 383 ребенка, что на 39% меньше, чем в прошлом году, 90% детей-сирот воспитываются в семьях.

Как отмечают в пресс-службе главы региона, в области развита система социальной поддержки замещающих семей: опекунам и попечителям выплачивается пособие на содержание ребятишек, вознаграждение. При воспитании детей с ограничениями в здоровье размер вознаграждения увеличивается. В семьях усыновителей сегодня воспитываются 453 ребенка, которые имеют дополнительные меры социальной поддержки в виде поэтапных выплат единовременного денежного пособия. В целом, на развитие семейных форм устройства за девять месяцев этого года из областного бюджета направлено 533 млн рублей.

Добавим, что на следующей неделе пройдет всероссийский форум для приемных родителей, где специалисты по опеке и попечительству, а также приемные семьи из разных регионов обменяются опытом и обсудят общие проблемы. В работе форума обязательно примет участие и делегация из Курганской области.

Курган Октябрь 16, Марианна Шведова

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