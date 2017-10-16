Тюменские врачи предложили Зауралью тесное сотрудничество

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин провел рабочую встречу с руководителями Федерального центра нейрохирургии Минздрава России. Главной темой стало расширение сотрудничества с Центром, расположенным в Тюмени.

Как рассказал главный врач медицинского учреждения Альберт Суфианов, Центр сотрудничает с Курганской областью на протяжении нескольких лет. В этом году за счет средств федерального бюджета и Территориального фонда обязательного медицинского страхования в Тюмени прошли лечение 139 жителей Зауралья.

« У нас с губернатором Тюменской области подписано соглашение, в том числе и в сфере здравоохранения. Все, что касается высокотехнологичной помощи – в приоритете. У жителей Курганской области есть большая необходимость в помощи вашего медицинского центра. Отрадно то, что вы проводите уникальные операции, в том числе и связанные с детскими заболеваниями. Это для нас очень важно», – со своей стороны отметил Алексей Кокорин.

По мнению тюменских врачей, отмечают в пресс-службе главы Зауралья, двум регионам можно более тесно сотрудничать в деле оказания высокотехнологичной нейрохирургической помощи населению Курганской области на уровне лучших клиник мира, а также в деле подготовки конкурентоспособных врачей-нейрохирургов для системы здравоохранения области. Ведь за последние годы у Центра появились новые технические возможности, а также наработанный опыт. Соответствующие предложения руководители Центра нейрохирургии направили Алексею Кокорину для рассмотрения.

«Нам нужно проработать вопрос более тесного сотрудничества. Значительно увеличить число тех, кто сможет получить помощь в современном центре. В перспективе в приоритете я вижу не только проведение операций, хотя это тоже принципиально важно, а обучение врачей. Ведь, если есть хорошая материально-техническая база, нужно пользоваться такой возможностью обязательно и на регулярной основе», – резюмировал Алексей Кокорин.

Курган, Марианна Шведова

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