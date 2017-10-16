Десятки домов в Кургане останутся без воды из-за замены пожарных гидрантов

Завтра, 17 октября, специалисты «Водного союза» займутся заменой пожарных гидрантов, расположенных на улице Зеленая, 8, улице Радионова, 60 и улице Климова, 60. На время проведения работ будет отключено холодное водоснабжение в административных зданиях и жилых домах.

Как сообщают в пресс-службе предприятия, под отключение подпадают:

– ул. Климова, 47, 58, 60, 62;

– ул. Отдыха, 53, теплопункт №113;

– ул. Зелёная, 8, 10, 12;

– ул. Радионова, 32, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 5Б (Автомойка), 7, 15, 17, 19ст1, 44б, 52 (Детский сад №37), 62/1;

– ул. Линейная, 52;

– ул. Зорге, 41;

– теплопункты № 110, 128.

Воды в указанных зданиях не будет с 9 утра до 21 часа.

Курган, Марианна Шведова

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