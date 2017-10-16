В Зауралье выросло число работодателей, выплачивающих зарплату ниже МРОТ

Зарплаты ниже прожиточного минимума платят своим сотрудникам 40% от всех работодателей Зауралья, представивших отчеты в Курганское региональное отделение Фонда социального страхования. Это выяснилось в ходе мониторинга, цель которого – выявление фактов нарушения работодателями трудового законодательства.

Как отмечают в Фонде, за последний год в Зауралье увеличилось число работодателей, выплачивающих своим сотрудникам заработную плату ниже минимального размера оплаты труда. Напомним, до 1 июля 2017 года она составляла 7500 рублей, с 1 июля – 7800 рублей. По данным отделения Фонда, в первом полугодии 2017 года доля таких работодателей составила 21,4% от всех отчитавшихся в отделение Фонда по Форме 4-ФСС. За аналогичный период 2016 года их процент составил 18,3%. Таким образом, увеличение за год составило 3,1%.

Зарплаты ниже прожиточного минимума (10 428 рублей) платили своим сотрудникам 40,7% от всех работодателей Зауралья, представивших отчеты в отделение Фонда по итогам первого полугодия 2017 года. З

Источник подчеркивает, что указанные сведения, согласно заключенному соглашению о взаимодействии, направляются специалистами отделения Фонда в Государственную инспекцию труда. Кроме того, данные передаются для рассмотрения на межведомственной комиссии по вопросам оплаты труда и соблюдению требований трудового законодательства при правительстве Курганской области, в которой регулярно принимает участие Управляющий Курганским региональным отделением Фонда Зоя Брунчукова.

Курган, Марианна Шведова

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