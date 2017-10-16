Курганцам разрешили пить воду из-под крана. Но не всем

Сегодня специалисты «Водного союза» получили результаты анализа воды после проведения работ в 11 микрорайоне Кургана. Напомним, отключение воды произошло 13 октября, возобновилось – 14 октября.

Причиной отключения холодного водоснабжения стала замена запорной арматуры на водонасосной станции. В итоге воды не было в микрорайонах Заозерный и Откормочный, а также домах, расположенной по левой стороне микрорайона Рябково.

Как сообщают в пресс-службе «Водного союза», пробы были взяты с девяти контрольных точек. В результате мониторинга установлено, что вода в Заозерном и Откормочном микрорайонах соответствует гигиеническим требованиям. А вот анализ воды, отобранный во второй городской больнице в мкр.Рябково, будет готов только завтра, 17 октября.

Курган, Марианна Шведова

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