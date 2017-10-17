Губернатор Зауралья будет бороться за жилье для трехлетнего мальчика

В городе Шадринск Курганской области трехлетний мальчик после смерти мамы рискует остаться без жилья. Квартира, в которой малыш жил со своей матерью, находится в муниципальной собственности. Приватизировать ее умершая женщина (которой было предоставлено жилье как сироте) не успела.

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин прокомментировал ситуацию.

«Мы целиком и полностью на стороне интересов ребенка – защита и благополучие детей для нас превыше всего. Я дал поручения всем соответствующим областным структурам и администрации города Шадринска отстаивать сторону мальчика. Необходимо найти законный компромисс, всё должно быть по справедливости. Никаких действий, ущемляющих права ребенка, быть не должно. Трехлетний мальчик не останется на улице», – подчеркнул глава Зауралья. Как поясняют в пресс-службе губернатора, сейчас ребенок проживает в этой квартире с отцом. У мужчины прав на квартиру нет – он усыновил мальчика только после смерти женщины.

В администрации Шадринска заявляют, что предпринимают все меры для защиты прав ребенка. Принято решение оставить мальчика жить в квартире с отцом до конца договора специализированного найма. За это время специалисты намерены найти приемлемое всеми сторонами решение. Дело взял под личный контроль губернатор.

Курган, Марианна Шведова

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