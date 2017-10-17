В Кургане под неусыпным надзором спасателей находятся более двух тысяч объектов

На территории Курганской области под постоянным контролем находится 2089 объектов – это больницы, школы, детские сады, лагеря и другие организации с массовым пребыванием людей. Об этом накануне в ходе аппаратного совещания в правительстве Зауралья рассказал начальник регионального Управления реабилитации территорий и защиты населения Сергей Кетов.

По его словам, специалисты регулярно проверяют готовность руководителей и персонала к действиям в экстремальных случаях, а также наличие систем оповещения населения и необходимых резервов для ликвидации ЧС.

Работа крайне важная: эксперты отмечают, что чрезвычайная ситуация на таких объектах может повлечь за собой человеческие жертвы, нанести серьёзный ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности.

«В этой связи подобные организации стоят на строгом контроле. В этом году специалисты провели 21 плановую проверку. В результате все обнаруженные нарушения организации уже устранили», – сказал Сергей Кетов.

Как отмечают в пресс-службе главы Зауралья, при этом Кетов подчеркнул, что главной задачей Управления остается не наказание нарушителей, а предупреждение и профилактика. Для этого утверждена и реализуется Программа профилактики нарушений, организована разъяснительная работа в средствах массовой информации, сотрудники Управления проводят личные консультации.

«Работа ведется серьезная и системная. Необходимо продолжать контролировать ситуацию в сфере защиты зауральцев от чрезвычайных ситуаций», – резюмировал обсуждение губернатор Алексей Кокорин.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 17.10.17

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