В Зауралье выполнили план уборки зерна. Кампания продолжается

В ближайшие дни в Курганской области завершится уборочная кампания. По состоянию на 16 октября в регионе зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади более одного миллиона гектаров, что составляет 99,5% от плана.

Как рассказал на аппаратном совещании первый заместитель губернатора Курганской области – директор регионального Департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин, валовый сбор составил 2 миллиона 214 тысяч тонн при урожайности чуть больше 20 центнеров с гектара.

По состоянию на вчерашнее утро аграриям оставалось обмолотить 7 тысяч гектаров. 11 муниципальных образований вышли за 100 тысяч тонн валового сбора.

«Те несколько тысяч гектаров нужно в любом случае убрать, погода пока способствует этому. И план в 2 миллиона 200 тысяч тонн зерна мы выполнили», – резюмировал губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

Курган, Марианна Шведова

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