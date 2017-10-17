В Зауралье 53 мировых судьи рассмотрели более 150 тысяч дел

В Кургане подвели промежуточные итоги региональной государственной программы «Развитие мировой юстиции в Курганской области» на 2015-2019 годы. Аппаратное совещание, где рассматривался вопрос, провел губернатор Алексей Кокорин.

Как рассказал начальник Управления по обеспечению деятельности мировых судей Александр Лаврентьев, за 9 месяцев текущего года 53 мировых судьи Курганской области рассмотрели более 150 тысяч дел. При этом нагрузка на судей будет только возрастать:

«Рост большой, к примеру, за весь прошлый год было рассмотрено 152 тысячи дел. Этот рост продолжится и в 2018 году», – отметил Лаврентьев.

По информации пресс-службы главы Зауралья, всего в рамках программы на обеспечение деятельности мировой юстиции в этом году будет направлено более 139 млн рублей.

К настоящему времени улучшены условия размещения мировых судей Альменевского и Юргамышского районов, начат ремонт помещений судебного участка в Шатровском районе. Во всех помещениях установлены системы видеонаблюдения, в 15 – стационарные металлоискатели. До конца года закупят еще 15 штук. Идет обновление компьютерной техники.

Кроме того, в этом году за счет средств областного бюджета повышение квалификации прошли 9 мировых судей, вскоре профессиональную переподготовку пройдут еще 7 человек.

«Продолжайте работу по своим направлениям. Если сложности возникают, будем в рабочем порядке их рассматривать. До конца года все мероприятия, связанные с деятельностью мировых судей, должны быть в полном объеме профинансированы», – добавил губернатор региона Алексей Кокорин.

Курган, Марианна Шведова

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