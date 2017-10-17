В Зауралье в пожаре погибла девочка. Ее мать эвакуировали на вертолете

В Курганской области следователи проводят доследственную проверку по факту гибели в пожаре семилетней девочки. ЧП произошло около полуночи 14 октября.
Как сообщают в СУ СКР по региону, возгорание жилого дома произошло в городе Петухово на улице Чкалова. После тушения огня в доме было обнаружено тело ребенка 2010 года рождения. Мать девочки сильно пострадала, ее с термическими ожогами на вертолете госпитализировали в Курганскую областную клиническую больницу.
В настоящее время следственными органами проводится доследственная проверка. Задача следователя – установить все обстоятельства и причины произошедшего, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Курган, новый День, Марианна Шведова
Курган. Другие новости 17.10.17
Жителям поселка Рябково в Кургане до сих пор нельзя пить воду из-под крана. / В Зауралье 53 мировых судьи рассмотрели более 150 тысяч дел. / В Зауралье выполнили план уборки зерна. Кампания продолжается. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»