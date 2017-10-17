В Зауралье в пожаре погибла девочка. Ее мать эвакуировали на вертолете

В Курганской области следователи проводят доследственную проверку по факту гибели в пожаре семилетней девочки. ЧП произошло около полуночи 14 октября.

Как сообщают в СУ СКР по региону, возгорание жилого дома произошло в городе Петухово на улице Чкалова. После тушения огня в доме было обнаружено тело ребенка 2010 года рождения. Мать девочки сильно пострадала, ее с термическими ожогами на вертолете госпитализировали в Курганскую областную клиническую больницу.

В настоящее время следственными органами проводится доследственная проверка. Задача следователя – установить все обстоятельства и причины произошедшего, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Курган, новый День, Марианна Шведова

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