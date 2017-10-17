В Кургане убитый мужчина пролежал в своей квартире несколько месяцев

В Кургане следователями раскрыто убийство мужчины, тело которого пролежало несколько месяцев в закрытой квартире. В преступлении обвиняется 29-летний знакомый погибшего.

Как сообщают в СУ СКР по региону, по версии следствия, в феврале 2017 года во время распития спиртного между обвиняемым и хозяином квартиры произошла ссора. В ходе конфликта гость нанес хозяину не менее четырех ударов взятым на месте происшествия ножом. После совершенного убийства обвиняемый покинул квартиру, закрыв двери.

Тело 54-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено лишь в середине мая этого года. Встревоженные соседи обратились к сотрудникам полиции, сообщив о том, что длительное время не видели хозяина квартиры.

Несмотря на то, что преступление было совершено в условиях неочевидности, лицо, совершившее преступление было установлено и задержано 31 мая 2017 года.

На период следствия, учитывая, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности, судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 17.10.17

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