Помогла подружке. Жительница Зауралья пойдет под суд за продажу украденного телефона

В Шадринске перед судом предстанет девушка, обвиняемая в сбыте украденного. Установлено, что 23-летняя жительница региона знала о том, что продает украденный телефон.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, по версии следствия, в феврале текущего года в Шадринске обвиняемая, достоверно зная, что телефон стоимостью 14 тысяч рублей украден ее подругой, по просьбе последней сдала его в ломбард. Вырученные средства женщины поделили и потратили на личные нужды.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении подруги, заложившей телефон, направлены в суд для рассмотрения по существу.

Курган, Марианна Шведова

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