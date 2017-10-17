Зауральские прокуроры «разводят» фиктивных супругов

Прокурор Куртамышского района добивается признания фиктивного брака, заключенного местной жительницей с иностранцем, недействительным. Ненастоящую любовь обнаружили сотрудники ведомства во время проведенной проверки.

Как показали надзорные мероприятия, в мае текущего года местная жительница зарегистрировала брак с гражданином республики Азербайджан без намерения создать семью, а за денежное вознаграждение в размере 7 тысяч рублей.

«В соответствии с Семейным кодексом РФ такой брак признается недействительным. Заключение фиктивного брака в данном случае нарушает интересы государства, так как в дальнейшем дает право иностранному гражданину на получение гражданства РФ в упрощенном порядке», – поясняют в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

В итоге прокурор Куртамышского района направил в суд исковое заявление о признании указанного брака недействительным со дня его заключения.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 17.10.17

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