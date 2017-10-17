Жителям поселка Рябково в Кургане до сих пор нельзя пить воду из-под крана

До 18 октября вода в левой стороне Рябково будет пригодна только для технических нужд. Об этом сегодня сообщают в пресс-службе «Водного союза».

Напомним, 13 октября в микрорайоне была отключена вода, появилась она лишь сутки спустя. Как показал анализ, пока она не пригодна для питься. Новый анализ воды будет готов завтра, 18 октября. До этих пор «Водный союз» рекомендует гражданам, проживающим в левой стороне Рябково, а также организациям, находящимся в данном районе, использовать воду только для технических нужд.

Напомним, что в Заозерном и Откормочном микрорайонах, где также было отключение, вода соответствует гигиеническим требованиям СанПиН «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 17.10.17

В Зауралье 53 мировых судьи рассмотрели более 150 тысяч дел. / В Зауралье выполнили план уборки зерна. Кампания продолжается. / В Кургане под неусыпным надзором спасателей находятся более двух тысяч объектов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»