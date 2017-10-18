В Зауралье нашли способ продвижения зерна на внешние рынки

Накануне, 17 октября, первый заместитель губернатора Курганской области – директор регионального Департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин провел пресс-конференцию, посвященную проблеме сбыта собранного зерна. Напомним, в этом году в регионе перешагнули через отметку 2 млн 200 тысяч тонн при сборе урожая.

Как отметил замгубернатора, уборочная заканчивается с хорошими результатами.

«Зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади более одного миллиона гектаров – это 99,5% от плана. Валовый сбор составил 2 миллиона 214 тысяч тонн при урожайности чуть больше 20 центнеров с гектара. Два миллиона тонн зерна в зачетном весе – этот результат, который регион может каждый год демонстрировать» – подчеркнул Пугин. По его словам, большая работа ведется в части выхода на новые рынки. «В том числе очень активно ведётся работа со структурами, позволяющими нам продавать курганское зерно на экспорт», – добавил он.

Что касается снижения цены на зерно, то тому есть объективные причины, однако выход есть: «В целом в стране собран самый высокий урожай за последние 10 лет. Правительство Курганской области решает проблему на ценовом рынке совместно с сельхозтоваропроизводителями, зернохранилищами и элеваторными предприятиями. Постановление правительства, которое субсидирует 100% железнодорожных затрат, связанных с перевозкой зерна и продуктов переработки из конкретных субъектов, в очень высокой стадии готовности. Ждем выхода этого постановления. Это очень серьезная поддержка по продвижению нашего зерна на внешние рынки».

Невысокая цена на фуражное зерно, по мнению замгубернатора, таит в себе и плюсы, так как стимулирует развитие животноводства. Напомним, губернатор Алексей Кокорин поставил муниципалитетам новую задачу в этой сфере: в 2018 году в каждом муниципальном образовании должно появиться не менее ста голов крупного рогатого скота. Для этого внедрены обширные меры господдержки: гранты для начинающих семейных ферм, субсидирование затрат на приобретение племенного скота, на строительство комплексов по мясному и молочному скотоводству и другие, сообщают в пресс-службе главы Зауралья.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 18.10.17

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