В Кургане сданы все дома ЖК «Апельсин». Спустя годы ожидания

Все дома ЖК «Апельсин» – 2а, 2б, 2в и строение 1 – введены в эксплуатацию. Напомним, жилкомплекс «прославился» тем, что дольщики долгое время не могли получить ключи от законных квартир, а кормились обещаниями застройщика. О том, каковы ближайшие планы подрядчика и ресурсоснабжающих компаний, говорилось накануне в ходе совещания у первого заместителя губернатора Виктора Сухнева.

В первую очередь, Сухнев призвал собственников жилья оперативно, в течение этой недели заключить договоры с управляющей компанией, которая обслуживает дома жилого комплекса «Апельсин» ООО «СМУ КПД», и ресурсоснабжающими организациями на подачу воды, электричества и отопления. Как только это будет сделано, начнется их подача.

Главной же задачей становится передача ключей гражданам.

«Обращаюсь к собственникам жилых помещений, чтобы они быстрее заключили договорные отношения с управляющей компанией и, естественно, поставщиками коммунальных услуг. От оперативности этой работы будет зависеть быстрая их подача», – подчеркнул Сухнев, добавив, что все коммуникации в рабочем состоянии, коммунальные услуги на дома поданы.

Напомним, совещания в правительстве области с приглашением представителей всех заинтересованных сторон с выездом на место проходили в еженедельном режиме. В результате все 10 объектов (более 800 квартир) введены в эксплуатацию.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 18.10.17

«Водный союз»: в Кургане по вине СМУ КПД произошла новая коммунальная авария. / В Курганской больнице после падения с каталки умерла пенсионерка. / Зауральские прокуроры «разводят» фиктивных супругов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»