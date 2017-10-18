Жители Зауралья продолжают жаловаться на коллекторов

С 1 января 2017 года ФССП России ведет реестр коллекторов и контролирует их деятельность. Как показывает анализ, за этот период в Курганской области не зарегистрировано ни одной организации, занимающейся коллекторскими функциями. Однако жалобы на их деятельность имеются.

Так, по данным УФССП России по Курганской области, в настоящей момент рассмотрено 92 обращения граждан с жалобами на деятельность коллекторов. Основные нарушения, о которых сообщают граждане: навязчивые звонки, текстовые и голосовые сообщения, передача персональных данных.

Как отмечают в Управлении, обращения заявителей поступают без подтверждения фактов, а именно: не предъявляются детализация звонков, смс-сообщений, что существенно затрудняет привлечение коллекторских агентств к административной ответственности.

Тем, кто столкнулся с агрессивными коллекторами, рекомендуют найти способ зафиксировать все факты (можно сделать запись на телефоне) и обратиться в правоохранительные органы.

Курган, Марианна Шведова

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