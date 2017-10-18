В Кургане водители общественного транспорта управляли автобусами, не имея прав

В Курганской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автобус», проходившего в период с 9 по 13 октября. В течение недели сотрудники Госавтоинспекции проверяли автобусы на предмет технического состояния, законности внесения изменений в их конструкцию, наличия у водителей необходимых документов и других.

Всего в проверки принял участие 931 автобус, на котором перевозят пассажиров. В отношении водителей автобусов составлено 214 административных материалов за различные нарушения. Например, три – за управление автобусом без соответствующей категории «D»; 28 – по факту управления автобусом при наличии неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена (в одном из них были неисправны тормоза). В 17 случаях автобусы не были оборудованы тахографами, либо он был неисправен. Два автобуса не прошли технический осмотр, в одном случае было нарушено требование правил организованной перевозки группы детей.

В итоге было возбуждено 16 дел об административных правонарушениях в отношении должностных лиц, осуществивших выпуск автобусов на линию.

В ходе проведения мероприятия сотрудники Госавтоинспекции еще раз напомнили водителям автобусов и перевозчикам, что главная их задача – это обеспечение безопасности пассажиров.

В УМВД России по Курганской области отмечают, что жители региона могут сообщить информацию о нарушениях ПДД водителями автобусов, предварительно зафиксировать их с помощью фото или видеотехники, и с заявлением обратиться в дежурную часть ОБДПС ГИБДД по адресу: г. Курган проспект Голикова, 25 или направить материалы на официальный сайт Госавтоинспекции МВД России в раздел «Обращения граждан».

Курган, Марианна Шведова

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