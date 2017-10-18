В Зауралье презентовали новые книги для детей

Накануне начальник Управления культуры Курганской области Владимир Бабин презентовал сотрудникам зауральских библиотек три книги для детей из серии «Великие люди Зауралья»: «Далмат Исетский», «Антонин (Капустин) – основатель Русской Палестины» и «Зауралье в каменном веке». Презентация прошла в рамках областного семинара «Библиотека: новое качество, новые возможности. Работа с отдельными категориями пользователей».

Как рассказал Владимир Бабин, в преддверии юбилея Курганской области Управление запускает новый проект – книги о краеведении и знаменитых зауральцах.

«Сегодня мы передаем комплекты книг всем детским и юношеским библиотекам. Все районы получат новинки. Это серьезное пополнение фондов. Мы распределяли книги по количеству читателей библиотек. Отмечу, что информация в книгах изложена в доступной форме, с хорошими иллюстрациями. Думаю, книги быстро найдут своих поклонников», – сказал Владимир Бабин.

В пресс-службе губернатора отмечают, что всего в библиотеки Курганской области поступит полторы тысячи экземпляров. Средства на эти цели выделены из областного бюджета благодаря действию государственной программы «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы.

Владимир Бабин также подчеркнул, что автором книг стала кандидат исторических наук, сотрудник Курганского областного краеведческого музея Анна Жарова.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 18.10.17

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