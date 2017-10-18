В Курганской больнице после падения с каталки умерла пенсионерка

В Кургане следователи заинтересовались обстоятельствами смерти женщины 1950 года рождения, которая умерла в больнице скорой медицинской помощи. Это произошло в отделении реанимации КБСМП 15 октября 2017 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», есть информация, что перед смертью пенсионерка упала с медицинской каталки, на которой ее транспортировали в медучреждение.

«В настоящее время следователем проводятся проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначены необходимые экспертизы», – отмечают в СУ СКР по региону. Информация о падении женщины с каталки также будет проверена.

Добавим, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 17.10.17

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